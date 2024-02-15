В Авдеевке ВСУ частично отходят "на более выгодные позиции"

В Авдеевке армия Украины частично отходит "на более выгодные позиции"

Вооружённые силы Украины в Авдеевке начинают частично отступать.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, отмечая, что ВСУ отходят "на более выгодные позиции".

"Снабжение и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", — подчеркнул националист.

Ранее уже сообщалось, что ситуация в Авдеевке для украинской армии критическая, город находится в оперативном окружении. Однако отступление своих боевиков Киев привычно называет "отходом на более выгодные позиции", комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.