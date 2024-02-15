Три боевика напали на полицейского в селе Старый Ачхой

Чечня: ликвидировано трех боевиков, напавших на полицейского

Вечером 14 февраля на окраине села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни трое вооруженных людей напали на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

В результате боестолкновения они были ликвидированы. Один полицейский получил ранения и был госпитализирован.

Личности нападавших пока не установлены. При них были обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты.

Это уже второе сообщение о стрельбе в Чечне с начала февраля.