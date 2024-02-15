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Три боевика напали на полицейского в селе Старый Ачхой

Чечня: ликвидировано трех боевиков, напавших на полицейского

Силовые структуры

Вечером 14 февраля на окраине села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни трое вооруженных людей напали на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

В результате боестолкновения они были ликвидированы. Один полицейский получил ранения и был госпитализирован.

Личности нападавших пока не установлены. При них были обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты. 

Это уже второе сообщение о стрельбе в Чечне с начала февраля.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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