Три боевика напали на полицейского в селе Старый Ачхой

Вечером 14 февраля на окраине села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни трое вооруженных людей напали на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.
В результате боестолкновения они были ликвидированы. Один полицейский получил ранения и был госпитализирован.
Личности нападавших пока не установлены. При них были обнаружены автоматы, пистолеты и гранаты.
Это уже второе сообщение о стрельбе в Чечне с начала февраля.
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