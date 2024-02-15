Выпущенные ВСУ по Белгороду ракеты оказались сербскими

"ВО": ВСУ ударили по Белгороду ракетами из Сербии

В Telegram-канале "Военный осведомитель" проинформировали, что выпущенные защитниками киевского режима и сбитые над Белгородом ракеты оказались сербского производства.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

"Обломки, судя по всему, сербской 122-мм ракеты повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), запущенной ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire по Белгороду", — содержится в материале.

Ракеты G2000 могут поражать цель на расстоянии до сорока километров. Это не первый случай применения укронацистами ракет G2000 производства Сербии с измененной маркировкой. Эксперты предположили, что ракеты "были проданы в Канаду", но попали в Незалежную "по неясному маршруту".

Президент Сербии Александр Вучич до этого предупреждал, что его страна не будет препятствовать продаже своего оружия ВСУ и не станет помогать Москве с реэкспортом.

Сегодня враг нанёс удар по ТЦ Белгорода. Однако осколками посекло и здания поблизости. Выбиты окна в жилых домах. Повреждены автомобили. Информация о жертвах инцидента постоянно обновляется.