Выпущенные ВСУ по Белгороду ракеты оказались сербскими

В Telegram-канале "Военный осведомитель" проинформировали, что выпущенные защитниками киевского режима и сбитые над Белгородом ракеты оказались сербского производства.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain