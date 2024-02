Российская армия вновь нанесла высокоточные удары по военным объектам на Украине

В Киевской области и в Днепре произошли взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины"-сообщили в министерстве обороны РФ.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic