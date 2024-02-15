Российская армия вновь нанесла высокоточные удары по военным объектам на Украине

Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр

В Киевской области и в Днепре произошли взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины"-сообщили в министерстве обороны РФ.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Российские войска регулярно наносят удары ракетами "Калибр", "Х-101" и другими по украинским военным предприятиям. Акцент делается на точечное воздействие, гибель гражданских лиц сводится к минимуму. Случающиеся разрушения и пожары происходят по причине ошибок в работе ПВО Украины, которая не успевает отрабатывать по сверхзвуковым целям.

В целом, высокий уровень безопасности граждан Украины косвенно подтверждается тем, что европейские и американские высокопоставленные чиновники регулярно посещают Киев.

В то же время армия России последовательно выполняет задачу по демилитаризации Украины.