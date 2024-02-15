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Российская армия вновь нанесла высокоточные удары по военным объектам на Украине

Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр

Силовые структуры

В Киевской области и в Днепре произошли взрывы. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины"-сообщили в министерстве обороны РФ

Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Российские войска регулярно наносят удары ракетами "Калибр", "Х-101" и другими по украинским военным предприятиям. Акцент делается на точечное воздействие, гибель гражданских лиц сводится к минимуму. Случающиеся разрушения и пожары происходят по причине ошибок в работе ПВО Украины, которая не успевает отрабатывать по сверхзвуковым целям.

В целом, высокий уровень безопасности граждан Украины косвенно подтверждается тем, что европейские и американские высокопоставленные чиновники регулярно посещают Киев. 

В то же время армия России последовательно выполняет задачу по демилитаризации Украины. 

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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