В Авдеевке ВСУ покидает фильтровальную станцию, идёт зачистка лесополос

В Авдеевке украинские националисты бежали со всех укрепрайонов

В Авдеевке Вооружённые силы Украины бежали с 9-го квартала.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Соответственно, и укрепрайон "Чебурашка", и садовое товарищество "Виноградники" перешли под контроль российской армии.

Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

Также националисты 3-й штурмовой бригады киевского режима покидают фильтровальную станцию, сейчас идёт зачистка лесопосадок.

"Авдеевка. Дорога на н. п. Ласточкино всё. Мы в овраге. Идет бой", — подтверждает успехи российской армии", — Telegram-канал Condottiero.

Ранее переброшенная в Авдеевку 3-я штурмовая бригада армии Украины рассказала об "авдеевском аде".