В Авдеевке Вооружённые силы Украины бежали с 9-го квартала.
Соответственно, и укрепрайон "Чебурашка", и садовое товарищество "Виноградники" перешли под контроль российской армии.
Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.
Также националисты 3-й штурмовой бригады киевского режима покидают фильтровальную станцию, сейчас идёт зачистка лесопосадок.
"Авдеевка. Дорога на н. п. Ласточкино всё. Мы в овраге. Идет бой", — подтверждает успехи российской армии", — Telegram-канал Condottiero.
Ранее переброшенная в Авдеевку 3-я штурмовая бригада армии Украины рассказала об "авдеевском аде".
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