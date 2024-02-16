Российские военные деморализуют противника похоронным маршем и призывами сдаться на английском

Минобороны РФ показало работу звуковещательных станций в зоне СВО

По ночам российские военные включают на поле боя похоронный марш, чтобы деморализовать противника. Работу звуковещательных станций группировки войск "Восток" показало Минобороны РФ в пятницу.

Фото: Минобороны РФ is licensed under Public domain

Установки ЗС-88 оборудованы на базе бронетранспортёров. Они оснащены мощными громкоговорителями, которые слышно в радиусе до пяти километров.

Записи, которые включают украинским боевикам, подобраны не без выдумки.

"На данном участке мы включали звук тяжёлой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших", — рассказывает командир звуковещательной станции с позывным "Дед".

Кроме того, противника прямо призывают сдаваться на русском, украинском и английском (потому что на той стороне много наёмников) языках.

"Военнослужащие ВСУ, вы мужественно сражались, но ваше сопротивление не имеет смысла. Ваши отцы и деды не для того сражались с фашистами, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодня неонацисты захватили власть на Украине..." — провозглашают динамики.

В ответ прилетают дроны — враг разъярён.

"Ему неприятно слышать наши звуки, нашу работу. Он ведёт на нас периодически охоту. Ситуация довольно-таки напряжённая. Мне приходится наблюдать за воздухом", — объясняет пулемётчик-наводчик с позывным "Бояра".

Но чаще морально-психологическое воздействие достигает-таки цели.