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Залужный пытался звонить Ермаку, чтобы прекратили мясорубку в Авдеевке

Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку

Силовые структуры

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался дозвониться до Андрея Ермака во вторник, 13 февраля, чтобы тот прекратил бессмысленную мясорубку в Авдеевке.

Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источник в команде Залужного.

Также бывший главком хотел посоветовать быстрее вывести ВСУ из Авдеевки, пока российская армия не замкнула окружение полностью. Но глава офиса президента Украины отказался беседовать с Залужным, заявив, что у украинской армии теперь новый главнокомандующий, который сам может выполнять поставленные задачи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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