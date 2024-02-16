Залужный пытался звонить Ермаку, чтобы прекратили мясорубку в Авдеевке

Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался дозвониться до Андрея Ермака во вторник, 13 февраля, чтобы тот прекратил бессмысленную мясорубку в Авдеевке.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источник в команде Залужного.

Также бывший главком хотел посоветовать быстрее вывести ВСУ из Авдеевки, пока российская армия не замкнула окружение полностью. Но глава офиса президента Украины отказался беседовать с Залужным, заявив, что у украинской армии теперь новый главнокомандующий, который сам может выполнять поставленные задачи.