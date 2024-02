Залужный пытался звонить Ермаку, чтобы прекратили мясорубку в Авдеевке

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался дозвониться до Андрея Ермака во вторник, 13 февраля, чтобы тот прекратил бессмысленную мясорубку в Авдеевке.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark