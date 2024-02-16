Залужный пытался звонить Ермаку, чтобы прекратили мясорубку в Авдеевке

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытался дозвониться до Андрея Ермака во вторник, 13 февраля, чтобы тот прекратил бессмысленную мясорубку в Авдеевке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на источник в команде Залужного.
Также бывший главком хотел посоветовать быстрее вывести ВСУ из Авдеевки, пока российская армия не замкнула окружение полностью. Но глава офиса президента Украины отказался беседовать с Залужным, заявив, что у украинской армии теперь новый главнокомандующий, который сам может выполнять поставленные задачи.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...