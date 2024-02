"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами": боевик ВСУ рассказал, как их бросили умирать

Боевик ВСУ рассказал, как в Авдеевке командование бросило их умирать, и они гибли, убегая с базы ПВО.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International