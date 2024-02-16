Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Баранова назвала пользу от магния при менопаузе в виде влияния на мелатонин
Вильфанд назвал эту зиму самой снежной за последние десятилетия
В НАТО поняли, что блок не готов к войне с Россией: всё отправлено Украине
Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы
Терапевт Лисицкая рассказала россиянам про опасность использования увлажнителей воздуха
Лучшие препараты для увеличения губ
Как правильно выполнить планку
Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки
Укоренение винограда в феврале
"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами": боевик ВСУ рассказал, как их бросили умирать

ВСУ: "Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами, нас бросили умирать"

Силовые структуры

Боевик ВСУ рассказал, как в Авдеевке командование бросило их умирать, и они гибли, убегая с базы ПВО.

ВСУ: "Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами, нас бросили умирать"
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Из укрепрайона "Зенит" (база ПВО) было несколько попыток выхода. В первую ночь, 14 февраля, ушли первые 10 военных, но артиллерия РФ уже была наведена, назад вернулись только трое раненых.

Потом отправлялись группы одна за другой.

"Видимость нулевая. Это было тупо выживание. Километр по полю. И кучка слепых, ведомых дроном. Русская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", — рассказывает боевик 110-й бригады, 1-го батальона, 2-й роты ВСУ.

По его словам, первые группы погибли. Следующие пошли в обход — кому-то повезло выйти. Эвакуация не проводилась, раненых приказали оставлять.
Боевик говорит, что их отчаяние и обреченность стоит у него в глазах.

Командование готово оставить их умирать, подытожил всушник.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби
Из-за быстрого вращения ближайшая к нам чёрная дыра скрутила пространство-время в мяч для регби
Последние материалы
В НАТО поняли, что блок не готов к войне с Россией: всё отправлено Украине
Как избежать штрафов за повороты на перекрестках: советы ГИБДД и правовые нюансы
Терапевт Лисицкая рассказала россиянам про опасность использования увлажнителей воздуха
Лучшие препараты для увеличения губ
Как правильно выполнить планку
Очень простое творожное тесто для любой домашней выпечки
Укоренение винограда в феврале
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье
Минобороны РФ показало работу звуковещательных станций в зоне СВО
Экономисты считают примерно равноценно выгодными покупки продуктов онлайн и в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников