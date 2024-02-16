"Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами": боевик ВСУ рассказал, как их бросили умирать

ВСУ: "Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами, нас бросили умирать"

Боевик ВСУ рассказал, как в Авдеевке командование бросило их умирать, и они гибли, убегая с базы ПВО.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Из укрепрайона "Зенит" (база ПВО) было несколько попыток выхода. В первую ночь, 14 февраля, ушли первые 10 военных, но артиллерия РФ уже была наведена, назад вернулись только трое раненых.

Потом отправлялись группы одна за другой.

"Видимость нулевая. Это было тупо выживание. Километр по полю. И кучка слепых, ведомых дроном. Русская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", — рассказывает боевик 110-й бригады, 1-го батальона, 2-й роты ВСУ.

По его словам, первые группы погибли. Следующие пошли в обход — кому-то повезло выйти. Эвакуация не проводилась, раненых приказали оставлять.

Боевик говорит, что их отчаяние и обреченность стоит у него в глазах.

Командование готово оставить их умирать, подытожил всушник.