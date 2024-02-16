Командир роты ВСУ: все совершеннолетние, несмотря на пол, должны стать военнообязанными

На Украине предложили записывать военнообязанными всех совершеннолетних независимо от пола

Все совершеннолетние граждане Украины, в независимости от пола, должны быть военнообязанными, считает командир подразделения управления БПЛА ВСУ Юрий Федоренко. Это мнение он высказал в беседе с украинскими журналистами.

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По словам действующего военнослужащего ВСУ, когда человек достигает совершеннолетия, его следует автоматически записывать в ряды военнообязанных.

"Принять волевое решение, что с сегодняшнего дня у нас все, кто совершеннолетние, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол", — сказал он.

По словам Тараса Мельничука, представителя Кабмина в Верховной Раде, сейчас работу украинских военкоматов перевели на круглосуточный режим. В целом, военкомы просто открывают списки ИНН и отправляют повестки на предприятия, где работает тот или иной человек. В результате возник перекос: важные для экономики страны предприятия лишаются своих работников, которых отправляют в окопы.

Чтобы исправить эту ситуацию, кто-то предлагает сделать всех совершеннолетних граждан Украины военнообязанными, независимо от пола. Кто-то считает, что работников важных производств следует обязать платить определенную сумму на нужды ВСУ в качестве брони от службы в армии. По их мнению, это позволит обеспечить более равномерную мобилизацию.