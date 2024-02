Командир роты ВСУ: все совершеннолетние, несмотря на пол, должны стать военнообязанными

Все совершеннолетние граждане Украины, в независимости от пола, должны быть военнообязанными, считает командир подразделения управления БПЛА ВСУ Юрий Федоренко. Это мнение он высказал в беседе с украинскими журналистами.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic