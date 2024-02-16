Увеличилось количество погибших после террористической атаки ВСУ на Белгород

Студент скончался из-за травм после обстрела Белгорода украинскими войсками

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко скончался в результате травм, полученных в результате террористического обстрела города со стороны Украины.

Фото: wikimedia by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во время обстрела города молодой человек находился на улице. Он не успел добежать до укрытия и был ранен в голову. От полученных травм Дмитрий Проценко умер в реанимации.

Также в результате атаки ВСУ погибли сотрудница БелГУ Любовь Губкина, которая проработала в учебном заведении более 23 лет, и дочь студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина.

Атака ВСУ на Белгород произошла 15 февраля. Украинские войска ударили ракетами по гражданским объектам — школе №42 и торговому центру на улице Плеханова. Националисты обстреляли город днем, когда в заведениях было много людей. СК России завел уголовное дело о теракте.