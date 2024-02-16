Увеличилось количество погибших после террористической атаки ВСУ на Белгород

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко скончался в результате травм, полученных в результате террористического обстрела города со стороны Украины.
Во время обстрела города молодой человек находился на улице. Он не успел добежать до укрытия и был ранен в голову. От полученных травм Дмитрий Проценко умер в реанимации.
Также в результате атаки ВСУ погибли сотрудница БелГУ Любовь Губкина, которая проработала в учебном заведении более 23 лет, и дочь студента медицинского колледжа БелГУ Дмитрия Чихарина.
Атака ВСУ на Белгород произошла 15 февраля. Украинские войска ударили ракетами по гражданским объектам — школе №42 и торговому центру на улице Плеханова. Националисты обстреляли город днем, когда в заведениях было много людей. СК России завел уголовное дело о теракте.
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