Российская армия приступила к заключительной фазе операции по окружению Авдеевки.
Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На данный момент южная и северная группировки ВС РФ проводят наступление из районов Ласточкино и Северный. Армии России осталось пройти около одного километра, чтобы точно можно было сказать, что националисты в городе закрыты в "котёл".
Обороняющаяся украинская армия несёт тяжёлые потери. С позиций, которые ВСУ решили бросить, они выбираются без техники и под постоянным обстрелом.
Ранее российская армия уже взяла опорник "Чебурашка" у Донецкой кольцевой автодороги и заканчивает зачистку СНТ "Виноградники-2". Националисты тут вынуждены спешно покидать позиции, а многие сдаются в плен.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.