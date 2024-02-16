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ВС РФ приступили к заключительной фазе операции по окружению Авдеевки

Армия России приступила к заключительной операции по окружению Авдеевки

Силовые структуры

Российская армия приступила к заключительной фазе операции по окружению Авдеевки.

Армия России приступила к заключительной операции по окружению Авдеевки
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

На данный момент южная и северная группировки ВС РФ проводят наступление из районов Ласточкино и Северный. Армии России осталось пройти около одного километра, чтобы точно можно было сказать, что националисты в городе закрыты в "котёл".

Обороняющаяся украинская армия несёт тяжёлые потери. С позиций, которые ВСУ решили бросить, они выбираются без техники и под постоянным обстрелом.

Ранее российская армия уже взяла опорник "Чебурашка" у Донецкой кольцевой автодороги и заканчивает зачистку СНТ "Виноградники-2". Националисты тут вынуждены спешно покидать позиции, а многие сдаются в плен.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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