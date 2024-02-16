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В США заявили, что Авдеевка — предвестник новых поражений Киева

В Пентагоне заявили, что Авдеевка — предвестник новых поражений ВСУ

Силовые структуры

Сдача Киевом Авдеевки — это предвестник новых поражений Украины.

В Пентагоне заявили, что Авдеевка — предвестник новых поражений ВСУ
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил Пентагон.

Запад понимает, что без 60 млрд долларов, которые блокируют республиканцы, у Киева нет шансов на долгосрочное противостояние с армией РФ.

"У украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования", — американской прессе сказала чиновница Минобороны США.

Она добавила, что ставки высоки, а без этого финансирования у Украины нет шансов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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