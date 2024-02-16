Сдача Киевом Авдеевки — это предвестник новых поражений Украины.
Об этом заявил Пентагон.
Запад понимает, что без 60 млрд долларов, которые блокируют республиканцы, у Киева нет шансов на долгосрочное противостояние с армией РФ.
"У украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования", — американской прессе сказала чиновница Минобороны США.
Она добавила, что ставки высоки, а без этого финансирования у Украины нет шансов.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.