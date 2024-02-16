Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если в бак был залит некачественный бензин: советы автоэкспертов
Индексация пенсий работающим пенсионерам: выгода для страны и граждан
Ирина Роднина считает, что Валиева может завершить карьеру по окончании срока дисквалификации
Нашумевшую помаду Clinique Black Honey могут заменить аналоги
Витаминный салат с зелёной редькой
Диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным
1-я Славянская бригада в Авдеевки полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя
Новые эпигенетические часы предсказывают биологический возраст с высокой точностью
Байден в заявлении по поводу смерти Навального призвал дать денег Киеву
Российские бойцы захватили офицера "Азова"* в бункере в Авдеевке

Потери огромные: бойцы РФ захватили офицера 3-й ОШБр ВСУ в бункере в Авдеевке

Силовые структуры

Бойцы российской армии в Авдеевке захватили офицера 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) в бункере.

Потери огромные: бойцы РФ захватили офицера 3-й ОШБр ВСУ в бункере в Авдеевке
Фото: mybroadband.co.za

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.

Пленный командир роты на допросе рассказывает, что в роте было 12 человек. Также он рассказывает, что его вытащили из бункера на железнодорожном вокзале.

Боевик прямо сообщает, как всё плохо у украинской армии в Авдеевке.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам
Последние материалы
Ирина Роднина считает, что Валиева может завершить карьеру по окончании срока дисквалификации
Нашумевшую помаду Clinique Black Honey могут заменить аналоги
Витаминный салат с зелёной редькой
Диетолог Елена Соломатина назвала липовый мед самым полезным
1-я Славянская бригада в Авдеевки полностью уничтожила роту ВСУ, захвачено знамя
Новые эпигенетические часы предсказывают биологический возраст с высокой точностью
Байден в заявлении по поводу смерти Навального призвал дать денег Киеву
Токсиколог Кутушов назвал проросший картофель опасным для употребления
Как приготовить стручковую фасоль на сковороде
Почему кошка иногда начинает лизать хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников