Российские бойцы захватили офицера "Азова"* в бункере в Авдеевке

Бойцы российской армии в Авдеевке захватили офицера 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) в бункере.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.
Пленный командир роты на допросе рассказывает, что в роте было 12 человек. Также он рассказывает, что его вытащили из бункера на железнодорожном вокзале.
Боевик прямо сообщает, как всё плохо у украинской армии в Авдеевке.
* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...