Российские бойцы захватили офицера "Азова"* в бункере в Авдеевке

Потери огромные: бойцы РФ захватили офицера 3-й ОШБр ВСУ в бункере в Авдеевке

Бойцы российской армии в Авдеевке захватили офицера 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший "Азов"*) в бункере.

Фото: mybroadband.co.za

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.

Пленный командир роты на допросе рассказывает, что в роте было 12 человек. Также он рассказывает, что его вытащили из бункера на железнодорожном вокзале.

Боевик прямо сообщает, как всё плохо у украинской армии в Авдеевке.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.