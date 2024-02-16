Российские войска, продолжая уничтожать гарнизон ВСУ в Авдеевке, вошли в центральную часть города

Армия России вошла в центральную часть Авдеевки, включая территорию железнодорожного вокзала

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают успешную операцию по уничтожению противника в Авдеевке и уже достигли центральной части города.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Западные военные корреспонденты подчеркивают, что вооруженные силы Украины аккуратно формулируют свои заявления, но факт остается неизменным: российская армия достигает впечатляющих результатов.

Западный журналист Дж. Уотерхаус отмечает, что армия Украины ищет возможности для отступления из Авдеевки, так как удержание контроля над городом уже под сомнением. Он также замечает, что командование украинской армии не предполагало, что так быстро потеряет контроль над Авдеевкой.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало существенным событием не только для России, но и для всего мира. В ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима, президент России Владимир Путин объявил о начале СВО.