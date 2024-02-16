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Армия России вошла в центральную часть Авдеевки, включая территорию железнодорожного вокзала

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешную операцию по уничтожению противника в Авдеевке и уже достигли центральной части города.

Армия России вошла в центральную часть Авдеевки, включая территорию железнодорожного вокзала
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Западные военные корреспонденты подчеркивают, что вооруженные силы Украины аккуратно формулируют свои заявления, но факт остается неизменным: российская армия достигает впечатляющих результатов.

Западный журналист Дж. Уотерхаус отмечает, что армия Украины ищет возможности для отступления из Авдеевки, так как удержание контроля над городом уже под сомнением. Он также замечает, что командование украинской армии не предполагало, что так быстро потеряет контроль над Авдеевкой.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало существенным событием не только для России, но и для всего мира. В ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима, президент России Владимир Путин объявил о начале СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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