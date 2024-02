Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли сотни бойцов в попытках вывести войска из-под Донецка

По информации советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского, украинские войска понесли значительные потери, пытаясь вывести свои подразделения из окружения в районе Донецка.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic