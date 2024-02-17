Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли сотни бойцов в попытках вывести войска из-под Донецка

Игорь Кимаковский: ВСУ потеряли сотни бойцов в огневом мешке под Донецком

По информации советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского, украинские войска понесли значительные потери, пытаясь вывести свои подразделения из окружения в районе Донецка.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Прошедшие сутки ознаменовались потерей нескольких сотен человек среди украинских вооруженных формирований. По словам Кимаковского, попытки выйти из огневого кольца оказались тщетными, и количество погибших продолжает расти.

Он также отметил, что часть украинских войск все еще остается в зоне ожесточенных боевых действий.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало решающим моментом не только для России, но и для всего мира, после просьбы ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима.