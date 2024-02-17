Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых

Советник главы ДНР Ян Гагин: ВС Украины хаотично бегут из Авдеевки, бросая раненых

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Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные хаотично покидают свои позиции в районе Авдеевки, оставляя раненых на произвол судьбы.

Фото: sharij.net

"Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, - это бегство", - сказал Гагин.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил об отводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне. В то же время, ВСУ отмечали ухудшение ситуации на этом направлении, сравнивая его с критической обстановкой в Артемовске, который был освобожден армией России в мае 2023 года.

Напомним, специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года.