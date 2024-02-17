Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные хаотично покидают свои позиции в районе Авдеевки, оставляя раненых на произвол судьбы.
"Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, - это бегство", - сказал Гагин.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил об отводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне. В то же время, ВСУ отмечали ухудшение ситуации на этом направлении, сравнивая его с критической обстановкой в Артемовске, который был освобожден армией России в мае 2023 года.
Напомним, специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года.
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