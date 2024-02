Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на Мюнхенской конференции по безопасности на ВС России из-за их превосходства над ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность на Мюнхенской конференции по безопасности из-за технического превосходства российских вооруженных сил над украинскими.

