Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность на Мюнхенской конференции по безопасности из-за технического превосходства российских вооруженных сил над украинскими.
"Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ", — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что военные сталкиваются с неравными условиями боя, что не соответствует идеологии военных конфликтов. Также он подтвердил, что ВСУ начали вывод своих подразделений из Авдеевки.
С начала спецоперации в Украине в феврале 2022 года идет время санкций и "отменой русских". В то время как Запад продолжает помогать Украине оружием, российская армия остается в лидирующей позиции и активно продвигается вперед.
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