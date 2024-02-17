Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на Мюнхенской конференции по безопасности на ВС России из-за их превосходства над ВСУ

Владимир Зеленский пожаловался на Мюнхенской конференции на ВС РФ из-за их превосходства над ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность на Мюнхенской конференции по безопасности из-за технического превосходства российских вооруженных сил над украинскими.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что военные сталкиваются с неравными условиями боя, что не соответствует идеологии военных конфликтов. Также он подтвердил, что ВСУ начали вывод своих подразделений из Авдеевки.

С начала спецоперации в Украине в феврале 2022 года идет время санкций и "отменой русских". В то время как Запад продолжает помогать Украине оружием, российская армия остается в лидирующей позиции и активно продвигается вперед.