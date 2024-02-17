Владимир Зеленский переложил вину за отход подразделений ВСУ из Авдеевки на недостаточную помощь Запада

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности высказал обвинения в адрес Запада за отсутствие необходимой поддержки украинским вооруженным силам в Авдеевке.
По его словам, искусственный дефицит боеприпасов стал причиной решения вывести подразделения ВСУ из данного района.
"Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", - заявил Зеленский.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.
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