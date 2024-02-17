Владимир Зеленский переложил вину за отход подразделений ВСУ из Авдеевки на недостаточную помощь Запада

Владимир Зеленский переложил вину на Запад за отход ВСУ из Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности высказал обвинения в адрес Запада за отсутствие необходимой поддержки украинским вооруженным силам в Авдеевке.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, искусственный дефицит боеприпасов стал причиной решения вывести подразделения ВСУ из данного района.

"Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", - заявил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.