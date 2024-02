Владимир Зеленский переложил вину за отход подразделений ВСУ из Авдеевки на недостаточную помощь Запада

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности высказал обвинения в адрес Запада за отсутствие необходимой поддержки украинским вооруженным силам в Авдеевке.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International