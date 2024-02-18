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За атакой на самолет Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания

Атаку на Ил-76 с пленными ВСУ осуществили под давлением британских советников

Силовые структуры » Военные новости

По данным РИА Новости, Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, отправленных на обмен, спланировали советники Зеленского из Лондона. При этом командование ПВО в Киеве не было поставлено в известность, а информация о передвижениях самолетов над Белгородской областью не учитывалась.

Атаку на Ил-76 с пленными ВСУ осуществили под давлением британских советников
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — сказал источник РИА Новости.

Напомним, 24 января над Белгородской областью ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, с 65 украинскими военнопленными для обмена. Это привело к гибели всех, находившихся на борту, включая троих офицеров РФ и шестерых членов экипажа. Расследование показало, что самолет был сбит зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американской системы Patriot, выпущенными из Липцовского района Харькова.

Украинская сторона знала о том, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но совершила нападение. В МИД РФ заявили, что эта преступная провокация ставит под сомнение возможность достижения соглашения с Киевом.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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