За атакой на самолет Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания

По данным РИА Новости, Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, отправленных на обмен, спланировали советники Зеленского из Лондона. При этом командование ПВО в Киеве не было поставлено в известность, а информация о передвижениях самолетов над Белгородской областью не учитывалась.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0