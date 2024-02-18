Капитан Пивоваров рассказал о подробностях боя, в котором два раза вызывал огонь на себя

Российский офицер дважды вызывал огонь на себя и остался жив

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский офицер капитан Олег Пивоваров в Telegram-канале министерства обороны рассказал подробности боя, в котором ему удалось спасти свой отряд и выйти из окружения.

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Отряд капитана Пивоварова в ходе боестолкновения оказался в окружении в лесополосе. Пехота противника прочёсывала лес, а БТР и танки ВСУ оказывали огневое воздействие и не позволяли русским солдатам выйти из окопов и пойти на прорыв окружения. В ходе перестрелки у отряда закончились патроны.

Тогда капитан Пивоваров "вызвал на себя" огонь РСЗО БМ-21 "Град". Этот шаг обескуражил противника, который не ожидал огневого поражения от российской артиллерии в непосредственной близости от позиций ВС РФ.

Замешательство противника позволило русскому отряду покинуть позиции, причём капитан Пивоваров отходил последним, и перед своим отходом повторно "вызвал огонь" на себя. По итогам боестолкновения и с учётом иных боевых заслуг Олег Пивоваров был удостоен звезды Героя России.