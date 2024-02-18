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К западу от Авдеевки российская армия освободила посёлок Ласточкино

В Сети сообщают о переходе Ласточкино под контроль российской армии

Силовые структуры

По информации ряда источников, населённый пункт Ласточкино перешёл под контроль Вооружённых сил России.

В Сети сообщают о переходе Ласточкино под контроль российской армии
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Юрий Котенка.

Сам посёлок располагается к западу от накануне освобождённой Авдеевки. В данный момент российская армия проводит зачистку посёлка.

Ранее западные СМИ сообщили, что победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов российской армии.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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