По информации ряда источников, населённый пункт Ласточкино перешёл под контроль Вооружённых сил России.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Юрий Котенка.
Сам посёлок располагается к западу от накануне освобождённой Авдеевки. В данный момент российская армия проводит зачистку посёлка.
Ранее западные СМИ сообщили, что победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов российской армии.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.