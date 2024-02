К западу от Авдеевки российская армия освободила посёлок Ласточкино

По информации ряда источников, населённый пункт Ласточкино перешёл под контроль Вооружённых сил России.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.