Победа в Авдеевке стала одним из крупнейших успехов армии России

Times: победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов России

Армия Украины после месяцев тяжёлых сражений покинули "стратегически важную" Авдеевку.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом пишет The Times.

Новый главнокомандующий Александр Сырский сказал, что принял решение отвести подразделения ВСУ, чтобы не допустить их окружения, отмечает издание.

Эта победа стала крупнейшим боевым успехом ВС РФ с мая 2023 года, когда они отбили Артёмовск, пишет автор статьи. Продвижение российских войск происходит на фоне катастрофической нехватки боеприпасов, с которой столкнулись украинские подразделения.

После освобождения Авдеевки "под угрозой" оказался соседний город Покровск, являющийся большим транспортным узлом. Помимо этого, поражение армии Украины способствует "укреплению влияния" Москвы в ДНР, подытожила газета.