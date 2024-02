Победа в Авдеевке стала одним из крупнейших успехов армии России

Армия Украины после месяцев тяжёлых сражений покинули "стратегически важную" Авдеевку.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0