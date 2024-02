Женщина приехала в Ленинградскую область из Эстонии и привезла с собой сотни "человеческих эмбрионов"

Сотрудники таможенной службы в Ленинградской области нашли у женщины, приехавшей из Эстонии, предметы, похожие на человеческие эмбрионы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

