Женщина приехала в Ленинградскую область из Эстонии и привезла с собой сотни "человеческих эмбрионов"

Mash: в Ленобласти обнаружили сотни "человеческих эмбрионов" у приезжей из Эстонии

Сотрудники таможенной службы в Ленинградской области нашли у женщины, приехавшей из Эстонии, предметы, похожие на человеческие эмбрионы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Инцидент произошёл на пункте пропуска Ивангород. Во время проверки багажа таможенники увидели в сумке странный груз — просвечивание показало предметы, похожие на человеческие эмбрионы.

В ходе досмотра оказалось, что женщина привезла с собой несколько пакетов, в которых были 200 муляжей эмбрионов из пластика. Каждый пакет весил чуть больше 4 килограммов, при этом было подписано, что находящееся внутри не игрушка.

Со слов самой виновницы происшествия, она ничего преступного не сделала. Приезжая рассказала, что груз ей передали некие третьи лица.

Несмотря на отсутствие состава преступления, таможенники всё же завели административное дело о незадекларированных товарах.