Госпитализация руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, случившаяся в 2022 году, связана с отравлением рицином. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов утверждает — украинские военные уже не первый год применяют отравляющие вещества. ВСУ используют их как в ходе боёв, так и для совершения терактов.
В частности, в августе 2022 года украинцы пытались убить главу Херсонщины Владимира Сальдо при помощи рицина. К счастью, чиновнику удалось выжить и встать на ноги. Сегодня он продолжает политическую деятельность.
Помимо Сальдо, в декабре 2023 года произошло покушение на лидера ЛНР Леонида Пасечника. Чиновник также был отравлен. Позднее у него нашли в организме следы фенольных соединений, добавил Кириллов.
Также военный рассказал, что есть и другие случаи, когда ВСУ пытались отравить российских чиновников, и по ним сейчас проводятся расследования.
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