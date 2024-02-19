Начальник войск РХБЗ рассказал, чем пытались отравить херсонского губернатора Сальдо в 2022 году

Начальник РХБЗ: губернатора Херсонской области Сальдо отравили рицином в 2022 году

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Госпитализация руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, случившаяся в 2022 году, связана с отравлением рицином. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Кириллов утверждает — украинские военные уже не первый год применяют отравляющие вещества. ВСУ используют их как в ходе боёв, так и для совершения терактов.

В частности, в августе 2022 года украинцы пытались убить главу Херсонщины Владимира Сальдо при помощи рицина. К счастью, чиновнику удалось выжить и встать на ноги. Сегодня он продолжает политическую деятельность.

Помимо Сальдо, в декабре 2023 года произошло покушение на лидера ЛНР Леонида Пасечника. Чиновник также был отравлен. Позднее у него нашли в организме следы фенольных соединений, добавил Кириллов.

Также военный рассказал, что есть и другие случаи, когда ВСУ пытались отравить российских чиновников, и по ним сейчас проводятся расследования.