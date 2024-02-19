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Начальник войск РХБЗ рассказал, чем пытались отравить херсонского губернатора Сальдо в 2022 году

Начальник РХБЗ: губернатора Херсонской области Сальдо отравили рицином в 2022 году

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Госпитализация руководителя Херсонской области Владимира Сальдо, случившаяся в 2022 году, связана с отравлением рицином. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Начальник РХБЗ: губернатора Херсонской области Сальдо отравили рицином в 2022 году
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Кириллов утверждает — украинские военные уже не первый год применяют отравляющие вещества. ВСУ используют их как в ходе боёв, так и для совершения терактов.

В частности, в августе 2022 года украинцы пытались убить главу Херсонщины Владимира Сальдо при помощи рицина. К счастью, чиновнику удалось выжить и встать на ноги. Сегодня он продолжает политическую деятельность.

Помимо Сальдо, в декабре 2023 года произошло покушение на лидера ЛНР Леонида Пасечника. Чиновник также был отравлен. Позднее у него нашли в организме следы фенольных соединений, добавил Кириллов.

Также военный рассказал, что есть и другие случаи, когда ВСУ пытались отравить российских чиновников, и по ним сейчас проводятся расследования.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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