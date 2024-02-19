Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в специальной военной операции на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что победа России в специальной военной операции на территории Украины будет совсем скоро достигнута.
"Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей — это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет в результате той боевой работы, которую ведете вы, ведут ваши боевые товарищи, ведет по сути вся наша страна", — сказал Медведев
На фронте же ситуация накаляется. После взятия Авдеевки Армия России продвигается вперёд. В Работино армия России провела за день уже 10 атак на украинские позиции малыми штурмовыми группами при поддержке нескольких единиц.
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