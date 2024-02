Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в специальной военной операции на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что победа России в специальной военной операции на территории Украины будет совсем скоро достигнута.

