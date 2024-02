Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут посыпаться как домино после освобождения Авдеевки

После освобождения города Авдеевка советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что позиции украинской армии могут начать рушиться как домино.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website