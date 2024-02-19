Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут посыпаться как домино после освобождения Авдеевки

Советник главы ДНР Ян Гагин: Позиции ВСУ могут посыпаться как домино после потери Авдеевки

После освобождения города Авдеевка советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что позиции украинской армии могут начать рушиться как домино.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Он отметил, что украинское руководство слишком сильно полагалось на этот укрепленный район, и что оппоненты уже задумываются о возможных последствиях победы России.

В то же время население Украины все чаще высказывает вопросы киевскому режиму, устраивая митинги и протесты против мобилизации и неисполнения государственных обязательств.

Ночью на субботу 17 февраля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, однако Минобороны России сообщило, что украинские войска начали неконтролируемый отступ из города