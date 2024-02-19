После освобождения города Авдеевка советник главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что позиции украинской армии могут начать рушиться как домино.
Он отметил, что украинское руководство слишком сильно полагалось на этот укрепленный район, и что оппоненты уже задумываются о возможных последствиях победы России.
В то же время население Украины все чаще высказывает вопросы киевскому режиму, устраивая митинги и протесты против мобилизации и неисполнения государственных обязательств.
Ночью на субботу 17 февраля главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, однако Минобороны России сообщило, что украинские войска начали неконтролируемый отступ из города
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.