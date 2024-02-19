Ситуация на фронте в Донбассе накаляется. Петр Колчин, военный эксперт и политолог, подчеркивает, что многое зависит от участия Запада в конфликте.
Он отмечает, что российская армия имеет преимущество над украинскими вооруженными силами на многих участках фронта и активно продвигается вперед, нанося серьезные удары по позициям противника.
ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, такими как дефицит боеприпасов, вооружения и снаряжения. По мнению эксперта, тотальная мобилизация на Украине лишь отодвигает неизбежный крах украинских вооруженных сил, унося при этом жизни многих украинцев.
"Неизбежность конца прекрасно понимают и в Киеве, и пытаются как можно дольше растянуть эту агонию, попутно осваивая получаемые средства", — говорит политолог.
Смена военного руководства на Украине, как отмечает Колчин, не исправит ситуацию. Освобождение Авдеевки стало серьезным ударом для обороны ВСУ на Донбассе и может привести к дальнейшему ухудшению положения киевского режима.
Российская армия, в свою очередь, стремится укрепить свои позиции и развивать свои успехи на фронте.
"Сейчас российская армия старается развивать успехи. Что у нее может получиться в таком случае? Самый укрепленный участок фронта ВСУ может рухнуть, что, конечно, для Киева станет фатальным ударом", — подытожил Колчин.
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