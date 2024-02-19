Военный эксперт Петр Колчин заявил, что российская армия имеет превосходство над противником на многих участках фронта

Политолог Колчин: Cитуация, которая складывается на фронте, делает возможной победу ВС РФ в этом году

Ситуация на фронте в Донбассе накаляется. Петр Колчин, военный эксперт и политолог, подчеркивает, что многое зависит от участия Запада в конфликте.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он отмечает, что российская армия имеет преимущество над украинскими вооруженными силами на многих участках фронта и активно продвигается вперед, нанося серьезные удары по позициям противника.

ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, такими как дефицит боеприпасов, вооружения и снаряжения. По мнению эксперта, тотальная мобилизация на Украине лишь отодвигает неизбежный крах украинских вооруженных сил, унося при этом жизни многих украинцев.

"Неизбежность конца прекрасно понимают и в Киеве, и пытаются как можно дольше растянуть эту агонию, попутно осваивая получаемые средства", — говорит политолог.

Смена военного руководства на Украине, как отмечает Колчин, не исправит ситуацию. Освобождение Авдеевки стало серьезным ударом для обороны ВСУ на Донбассе и может привести к дальнейшему ухудшению положения киевского режима.

Российская армия, в свою очередь, стремится укрепить свои позиции и развивать свои успехи на фронте.