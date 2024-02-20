В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о новых подвигах военных, которые продемонстрировали профессионализм и мужество во время СВО

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Минобороны РФ: штурмовая группа Матюхина застала врасплох и заставила отступить резервы ВСУ

0:43
Силовые структуры » Военные новости

Согласно информации, полученной из Минобороны России, штурмовая группа под командованием рядового Ивана Матюхина обнаружила резервную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сумела заставить ее отступить.

Минобороны РФ: штурмовая группа Матюхина застала врасплох и заставила отступить резервы ВСУ
Фото: ptzgovorit.ru

Бой произошел в рамках операций по прорыву обороны противника на одном из тактических направлений.

Благодаря грамотно спланированной операции, штурмовая группа Матюхина сумела незаметно приблизиться к украинским позициям и внезапно открыть огонь по резервам противника.

Успешные действия рядового Матюхина привели к тому, что противник понес значительные потери и был вынужден покинуть занимаемые позиции, что в свою очередь значительно улучшило тактическое положение российских военных на данном участке фронта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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