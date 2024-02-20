В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о новых подвигах военных, которые продемонстрировали профессионализм и мужество во время СВО

Минобороны РФ: штурмовая группа Матюхина застала врасплох и заставила отступить резервы ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации, полученной из Минобороны России, штурмовая группа под командованием рядового Ивана Матюхина обнаружила резервную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сумела заставить ее отступить.

Фото: ptzgovorit.ru

Бой произошел в рамках операций по прорыву обороны противника на одном из тактических направлений.

Благодаря грамотно спланированной операции, штурмовая группа Матюхина сумела незаметно приблизиться к украинским позициям и внезапно открыть огонь по резервам противника.

Успешные действия рядового Матюхина привели к тому, что противник понес значительные потери и был вынужден покинуть занимаемые позиции, что в свою очередь значительно улучшило тактическое положение российских военных на данном участке фронта.