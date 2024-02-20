Согласно информации, полученной из Минобороны России, штурмовая группа под командованием рядового Ивана Матюхина обнаружила резервную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сумела заставить ее отступить.
Бой произошел в рамках операций по прорыву обороны противника на одном из тактических направлений.
Благодаря грамотно спланированной операции, штурмовая группа Матюхина сумела незаметно приблизиться к украинским позициям и внезапно открыть огонь по резервам противника.
Успешные действия рядового Матюхина привели к тому, что противник понес значительные потери и был вынужден покинуть занимаемые позиции, что в свою очередь значительно улучшило тактическое положение российских военных на данном участке фронта.
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