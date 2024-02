"Анархия на подходе": на Украине предрекли усиление борьбы граждан с военкомами

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале предупредил, что попадание Авдеевки под контроль российской стороны спровоцирует украинцев на более активное противодействие насильственной мобилизации, передаёт РИА Новости.

