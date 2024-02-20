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Экс-советник Кучмы Соскин: граждане Украины начнут еще активнее бороться с военкомами

Силовые структуры » Военные новости

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале предупредил, что попадание Авдеевки под контроль российской стороны спровоцирует украинцев на более активное противодействие насильственной мобилизации, передаёт РИА Новости.

Экс-советник Кучмы Соскин: граждане Украины начнут еще активнее бороться с военкомами
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Он отметил, что при дальнейшем ужесточении мобилизационных мероприятий может вспыхнуть "анархическая гражданская война" на территории Незалежной. Кроме этого, в случае возникновения протестов, возмездие жителей государства может настигнуть не только политиков и военкомов, но и западных хозяев Киева.

"Думаю, жители вообще уже теперь просто будут уничтожать военкомов", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, Зеленский хотел превратить Авдеевку во второй Иловайск или Дебальцево, но командиры среднего и низшего звена спасли личный состав от полного уничтожения, выйдя из населённого пункта.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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