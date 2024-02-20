После вылета "Гераней" взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавщине

Сегодня, во вторник, 20 февраля, в оккупированном киевским режимом Запорожье гремят взрывы.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что российские беспилотники "Герань-2" бьют также и по Днепропетровску и Кременчугу Полтавской области.
Позже глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил, что в городе тоже есть прилёты.
Ранее поступала информация о пролёте дронов-камикадзе по Кировоградской области в направлении Кировограда, Кременчуга с востока, а также по западу Днепропетровской области направлением на Кременчуг.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.