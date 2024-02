После вылета "Гераней" взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавщине

Сегодня, во вторник, 20 февраля, в оккупированном киевским режимом Запорожье гремят взрывы.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0