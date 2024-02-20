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После вылета "Гераней" взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавщине

"Герани" летят на Украину: взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавской области

Силовые структуры

Сегодня, во вторник, 20 февраля, в оккупированном киевским режимом Запорожье гремят взрывы.

"Герани" летят на Украину: взрывы в Днепропетровске, Запорожье и Полтавской области
Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что российские беспилотники "Герань-2" бьют также и по Днепропетровску и Кременчугу Полтавской области.

Позже глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил, что в городе тоже есть прилёты.

Ранее поступала информация о пролёте дронов-камикадзе по Кировоградской области в направлении Кировограда, Кременчуга с востока, а также по западу Днепропетровской области направлением на Кременчуг.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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