Россия собирает "огромное количество войск" на Запорожском фронте

Москва формирует "огромное количество войск" у линии фронта на Запорожском направлении.
Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на украинские и российские источники.
Автор пишет о массированном наращивании ВС РФ примерно там же, где летом 2023 года украинская армия пыталась начать "контрнаступ". По оценкам ряда экспертов, тут уже не менее 50 тысяч бойцов армии России.
"Это происходит на фоне того, что российские войска стремятся усилить свое преимущество на восточном фронте после поднятия своего флага в Авдеевке", — отмечает телеканал.
Напомним, по информации нескольких источников российские войска сейчас наступают в районе посёлка Работино.
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