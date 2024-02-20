Собирала деньги на ВСУ и поддерживала киевский режим. В Екатеринбурге на жительницу Лос-Анджелеса завели уголовное дело за госизмену

В Екатеринбурге по делу о госизмене арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России.
В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что с начала спецоперации женщина помогала украинской армии, собирая для них деньги. Задержанная направляла средства одной украинских организаций, которая впоследствии закупала на них предметы тактической медицины, экипировку, оружие и боеприпасы для ВСУ.
Также ФСБ сообщила, что женщина, находясь в США, неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку Украины.
Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело за госизмену (ст. 275 УК РФ). Сейчас задержанная находится под стражей.
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