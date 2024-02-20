Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума: иноагентов можно цитировать, но не рекламировать
МВД провело задержания руководства "Всероссийского общества глухих"
Бузова расплакалась услышав предсказание медиума из «Битвы экстрасенсов»
Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами
Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker
Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
FT: "поклонники" Путина могут возглавить три крупнейшие демократии мира
"Оппенгеймер" стал победителем кинопремии BAFTA 2024
Политолог Алексей Самойлов считает, что ВС РФ после взятия Авдеевки должны дойти до Павлограда

Военный политолог Алексей Самойлов рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

По мнению участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова, после взятия Авдеевки главной целью ВС РФ может стать освобождение Павлограда.

Военный политолог Алексей Самойлов рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Эксперт считает, что действия российской армии будут зависеть от того, какую линию обороны успели построить ВСУ: сетевую или очаговую. Если там протяженные линии инженерно-технических сооружений с минными заграждениями, будет труднее. Если оборонительные рубежи ВСУ не будут иметь системный характер, то ВС РФ пройдут их "на плечах отступающего противника", обойдут, окружат и вынудят сдаться.

"На мой взгляд, наша основная задача на этом направлении — дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива", — заявил Самойлов.

Для достижения этой цели нужно взять под контроль Покровск, являющийся крупным узлом железных и автомобильных дорог, чтобы перекрыть пути сообщения с Краматорском через Константиновку и Доброполье, заключил политолог.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Последние материалы
Госдума: иноагентов можно цитировать, но не рекламировать
МВД провело задержания руководства "Всероссийского общества глухих"
Бузова расплакалась услышав предсказание медиума из «Битвы экстрасенсов»
Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами
Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker
Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
FT: "поклонники" Путина могут возглавить три крупнейшие демократии мира
"Оппенгеймер" стал победителем кинопремии BAFTA 2024
В Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом из-за громкого ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников