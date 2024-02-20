Политолог Алексей Самойлов считает, что ВС РФ после взятия Авдеевки должны дойти до Павлограда

Военный политолог Алексей Самойлов рассказал, куда пойдут ВС РФ после Авдеевки

По мнению участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова, после взятия Авдеевки главной целью ВС РФ может стать освобождение Павлограда.

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Эксперт считает, что действия российской армии будут зависеть от того, какую линию обороны успели построить ВСУ: сетевую или очаговую. Если там протяженные линии инженерно-технических сооружений с минными заграждениями, будет труднее. Если оборонительные рубежи ВСУ не будут иметь системный характер, то ВС РФ пройдут их "на плечах отступающего противника", обойдут, окружат и вынудят сдаться.

"На мой взгляд, наша основная задача на этом направлении — дойти до Павлограда. У ВСУ там находятся основные центры управления и мощные заводские структуры военного назначения еще с советских времен. А еще именно там были арсеналы по хранению и преобразования ракетного топлива", — заявил Самойлов.

Для достижения этой цели нужно взять под контроль Покровск, являющийся крупным узлом железных и автомобильных дорог, чтобы перекрыть пути сообщения с Краматорском через Константиновку и Доброполье, заключил политолог.