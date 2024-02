Политолог Алексей Самойлов считает, что ВС РФ после взятия Авдеевки должны дойти до Павлограда

По мнению участника международного движения "Другая Украина", бывшего проректора Международного славянского университета в Харькове, военного политолога Алексея Самойлова, после взятия Авдеевки главной целью ВС РФ может стать освобождение Павлограда.

