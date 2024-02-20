В Авдеевке армия России обнаружила скрытые тюрьмы и пыточные камеры

В Авдеевке после освобождения обнаружены скрытые тюрьмы и пыточные

После освобождения Авдеевки, зашедшие бойцы российской армии обнаружили скрытые тюрьмы и пыточные камеры.

Фото: 1istochnik.ru

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевской власти Родион Мирошник.

"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того, чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки", — отметил он.

С поступающей информацией работают сотрудники правоохранительных органов. Сейчас изучается вся информация о пыточных и захоронениях, которые были обнаружены в городе после выхода националистов киевского режима.