Когда Киев получит хоть что-то от Запада, армия России займёт Харьков, Одессу и Николаев

Риттер: когда Киев получит хоть что-то от Запада, ВС РФ займут Харьков и Одессу

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поражение Украины в военном конфликте — дело решённое.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

Об этом сообщил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

По словам экс-военного, помощь Киеву от Запада уже опоздала — большая её часть останется в Соединённых Штатах, а к тому времени, когда Украина получит какую-то часть, российская армия займёт Одессу, Харьков и Николаев.

И к маю всё будет решено, а к сентябрю — всё будет кончено, подчеркнул Риттер.