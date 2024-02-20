Когда Киев получит хоть что-то от Запада, армия России займёт Харьков, Одессу и Николаев

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Риттер: когда Киев получит хоть что-то от Запада, ВС РФ займут Харьков и Одессу

0:43
Силовые структуры

Поражение Украины в военном конфликте — дело решённое.

Риттер: когда Киев получит хоть что-то от Запада, ВС РФ займут Харьков и Одессу
Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

Об этом сообщил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

По словам экс-военного, помощь Киеву от Запада уже опоздала — большая её часть останется в Соединённых Штатах, а к тому времени, когда Украина получит какую-то часть, российская армия займёт Одессу, Харьков и Николаев.

И к маю всё будет решено, а к сентябрю — всё будет кончено, подчеркнул Риттер.

"К моменту, когда первые партии сойдут с конвейера, пройдут месяцы, если не годы. А я только что обозначил временные рамки. Ничего из того, на что выделяют 64 млрд долларов, не попадёт на Украину до сентября", — подытожил эксперт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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