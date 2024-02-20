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Дмитрий Плотников
Взрывы на Украине. ДРГ, партизаны или внутренние разборки неонацистов?

Киев тщательно скрывает зарождающееся сопротивление внутри Украины

Силовые структуры » ФСБ

На Украине в последние дни произошло несколько довольно резонансных происшествий.

Киев тщательно скрывает зарождающееся сопротивление внутри Украины
Фото: Openverse by boellstiftung is licensed under CC BY-SA 2.0

Местные ресурсы назвали уже это терактами. В частности, на днях в пригороде Одессы был взорван микроавтобус, в котором находился активный участник и активист националистического батальона Альберт Кручинин вместе со своей женой.

ДРГ или разборки?

Тут же украинские ресурсы выдвинули версию, что подрыв автомобиля устроили "диверсионные группы врага". Правда принадлежность к какому-либо государству эту ДРГ поставить не соизволили. Потом была более обдуманная вторая версия, что внутри банки "пауки" начали борьбу за выживание. И подрыв одного из бандеровцев, соратника одиозного националиста Дмитрия Яроша, этому подтверждение.

Мне нравятся обе версии. Может быть и первое и второе. А работают ли там какие-либо российские ДРГ? Вполне возможно. И я даже надеюсь, что работают. Знаю точно, что где-то на территории Украины работают, и очень верю, что именно в городах России: Одессе, Херсоне, Николаеве, Харькове и Запорожье. Но то, что в тылу есть наши люди, это абсолютная правда. И даже из числа местного населения, которые крайне негативно относятся к нынешнему режиму.

Однако политическая ситуации в стране, будущее которой становится всё менее понятным, служит катализатором таких проявлений. Внутренние конфликты в таком государстве — это неизбежность. А значит, неизбежны разборки, передел сфер влияния или просто истерика. Могут ли они стрелять друг в друга? Да, конечно, и они это уже начинают делать.

Однако властям удобно всё валить на Россию. Я всегда говорил, что и президента Украины Владимира Зеленского запросто могут устранить. Недаром вокруг него сосредоточено очень большое количество охранников с западных спецслужб. Подозреваю, что это не только охранники, но и специалисты ликвидаторы. Которые в любой момент устранят надоевшего диктатора, а после этого, к бабке не ходи, свалят всё на Россию.

Участь Зеленского?

Если Лондон или Вашингтон захочет обострения ситуации, то это будет наиболее логичным решением. И поскольку позиция России в этом плане очень гуманна — не трогать всех этих националистических украинских лидеров, то западные кураторы своими силами уберут того, кого они и поставили во главе Украины. Уберут, в самом плохом смысле этого слова.

Кстати, многие эксперты склонялись к тому, что чем дальше всё это будет продолжаться, и чем хуже будут складываться дела на Украине, то в Незалежной начнут просыпаться антисемитские настроения. Посмотрите, сегодня так оно и происходит. Неуспешный Зеленский (а сегодня никто не может вспомнить его последние успехи) становится объектом для ненависти украинских националистов.

А возвращаясь к взрыву националиста Кручинина, то честно говоря, не думаю, что именно наши спецслужбы стали заниматься именно им. По всей вероятности, это какие-то внутренние разборки, или, возможно, работа местных партизан.

Хотя конечно, националисты будут раскручивать, что это работали российские диверсанты. Что, по моему мнению, довольно сомнительный вариант: как наши спецслужбы могли незаметно попасть в Одесскую области, как смогли провести разведку и минировать автомобиль, как раствориться после теракта, и как вообще всё это было не замечено никем.

По всей вероятности, украинская власть и её неонацистская обслуга хочет затушевать подлинную подоплёку этого взрыва. Так они будут делать вид, что никакого сопротивления внутри Украины нет и не может быть. Что, конечно, ложь…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы одесса дмитрий ярош
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