Глава Минобороны Шойгу заявил, что Киев за время контрнаступления потерял 166 тыс. военных убитыми и ранеными

Сергей Шойгу: ВСУ попытались показать США результат в Крынках, но потеряли 1 820 человек

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью ТАСС, что украинские вооруженные силы пытались продемонстрировать результаты своего контрнаступления в Крынках США, однако понесли значительные потери.

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

"ВСУ попытались показать США результат в Крынках, но потеряли 1 820 человек" — Шойгу.

По словам Шойгу, для подготовки к контрнаступлению на Украине было задействовано до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 летательных аппаратов.

Министр также отметил, что результаты украинского контрнаступления свидетельствуют о том, что применение западных методов боевых действий не приводит к успеху.

Ранее, 16 января президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось полным провалом, и инициатива в зоне СВО полностью на стороне армии России.