Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью ТАСС, что украинские вооруженные силы пытались продемонстрировать результаты своего контрнаступления в Крынках США, однако понесли значительные потери.
"ВСУ попытались показать США результат в Крынках, но потеряли 1 820 человек" — Шойгу.
По словам Шойгу, для подготовки к контрнаступлению на Украине было задействовано до 160 тысяч военнослужащих, 800 танков и 150 летательных аппаратов.
Министр также отметил, что результаты украинского контрнаступления свидетельствуют о том, что применение западных методов боевых действий не приводит к успеху.
Ранее, 16 января президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось полным провалом, и инициатива в зоне СВО полностью на стороне армии России.
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