"Тело принадлежит Кузьминову": полиция Испании подтвердила смерть сбежавшего на Украину лётчика-предателя

NYT: полиция Испании подтвердила смерть лётчика-предателя Максима Кузьминова

Газета The New York Times со ссылкой на полицию Испании сообщает, что найденное в городе Вильяхойос тело с огнестрельными ранениями действительно принадлежит сбежавшему на Украину российскому лётчику Максиму Кузьминову.

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Издание ссылается на информацию, полученную сразу от двух сотрудников испанской полиции, знакомых с ходом расследования по факту убийства в Вильяхойосе.

"Тело мужчины, найденное изрешечённым пулями, действительно принадлежит Кузьминову", — заявили источники NYT.

На данный момент испанские власти не делали никаких официальных заявлений о подозреваемых в убийстве или их возможных мотивах, личность убитого публично также не подтверждена. Дело осложняют заявления полиции Испании о том, что документы, найденные при жертве, принадлежат 33-летнему украинцу, но могут быть поддельными.

"Смерть перебежчика, вероятно, усилит предположения о том, что это была работа российских спецслужб и усугубит и без того возросшую напряжённость между РФ и Европой", — заключает издание.

Согласно неофициальной версии украинских СМИ, Максим Кузьминов вышел на контакт со спецслужбами Украины и под их контролем угнал российский вертолёт Ми-8. Два члена экипажа, которые были с ним, вероятно погибли при попытке оказать сопротивление. За своё предательство перебежчик получил около полумиллиона долларов и переехал в один из курортных городов Испании.