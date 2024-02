"Тело принадлежит Кузьминову": полиция Испании подтвердила смерть сбежавшего на Украину лётчика-предателя

Газета The New York Times со ссылкой на полицию Испании сообщает, что найденное в городе Вильяхойос тело с огнестрельными ранениями действительно принадлежит сбежавшему на Украину российскому лётчику Максиму Кузьминову.

Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0