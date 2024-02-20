Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ботаники установили пользу от анемонопсиса
Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину
Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского
Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Сергей Швецов призвал защитить права частных владельцев при национализации предприятий
"Тело принадлежит Кузьминову": полиция Испании подтвердила смерть сбежавшего на Украину лётчика-предателя

NYT: полиция Испании подтвердила смерть лётчика-предателя Максима Кузьминова

Силовые структуры » ФСБ

Газета The New York Times со ссылкой на полицию Испании сообщает, что найденное в городе Вильяхойос тело с огнестрельными ранениями действительно принадлежит сбежавшему на Украину российскому лётчику Максиму Кузьминову.

NYT: полиция Испании подтвердила смерть лётчика-предателя Максима Кузьминова
Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Издание ссылается на информацию, полученную сразу от двух сотрудников испанской полиции, знакомых с ходом расследования по факту убийства в Вильяхойосе.

"Тело мужчины, найденное изрешечённым пулями, действительно принадлежит Кузьминову", — заявили источники NYT.

На данный момент испанские власти не делали никаких официальных заявлений о подозреваемых в убийстве или их возможных мотивах, личность убитого публично также не подтверждена. Дело осложняют заявления полиции Испании о том, что документы, найденные при жертве, принадлежат 33-летнему украинцу, но могут быть поддельными.

"Смерть перебежчика, вероятно, усилит предположения о том, что это была работа российских спецслужб и усугубит и без того возросшую напряжённость между РФ и Европой", — заключает издание.

Согласно неофициальной версии украинских СМИ, Максим Кузьминов вышел на контакт со спецслужбами Украины и под их контролем угнал российский вертолёт Ми-8. Два члена экипажа, которые были с ним, вероятно погибли при попытке оказать сопротивление. За своё предательство перебежчик получил около полумиллиона долларов и переехал в один из курортных городов Испании.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Последние материалы
Ботаники установили пользу от анемонопсиса
Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину
Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского
Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Сергей Швецов призвал защитить права частных владельцев при национализации предприятий
Задержаны иранцы за попытку незаконного пересечения границы в Ленинградской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников