Российская армия на Южно-Донецком направлении освободила населённый пункт Победа.
Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что солдаты 255-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии установили знамя Победы в селе Победа.
Сейчас в серой зоне остаётся небольшой кусок окраины посёлка, после массированных ударов противника не наблюдают, сообщают бойцы с места. На украинских ресурсах также подтвердили сдачу ВСУ населённого пункта русской армии.
Помимо этого, появилась информация о взятии под контроль украинских укрепрайонов между Победой и Марьинкой.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.