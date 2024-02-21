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Бойцы 255-го гвардейского полка установили знамя Победы в селе Победа

Армия РФ освободила населённый пункт Победа на Донецком направлении

0:41
Силовые структуры

Российская армия на Южно-Донецком направлении освободила населённый пункт Победа.

Армия РФ освободила населённый пункт Победа на Донецком направлении
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Ряд российских Telegram-каналов сообщил, что солдаты 255-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии установили знамя Победы в селе Победа.

Сейчас в серой зоне остаётся небольшой кусок окраины посёлка, после массированных ударов противника не наблюдают, сообщают бойцы с места. На украинских ресурсах также подтвердили сдачу ВСУ населённого пункта русской армии.

Помимо этого, появилась информация о взятии под контроль украинских укрепрайонов между Победой и Марьинкой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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