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Дмитрий Плотников
Крынки. Мясорубка-плацдарм была нужна лишь для продажи Западу картинки

Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу

3:47
Силовые структуры » Военные новости

Итак, населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра освобождён.

Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом на встрече с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу рассказывал президент Владимир Путин, ссылаясь на генерала Михаила Теплинского.

Мясорубка в Крынках

Разумеется, рассуждать o Крынках должны военные специалисты, эксперты и те, кто там был. Очевидно только одно, что для киевского режима эти самые Крынки были неким символом. Они так и заявляли, что "мы создали плацдарм, высадившись на левом берегу Днепра". И как Путин уже отметил, Генштаб Вооруженных сил Украины абсолютно не считался с потерями личного состава. И ради нескольких рапортов о том, что "мы высадились" и, преподнося это чуть ли не наступлением ВСУ, они потеряли на том направлении в общей сложности 3,5 тысячи боевиков.

"Направление всё новых и новых украинских отрядов на плацдарм в районе Крынок был безрассудным, силы Украины фактически "лезли и лезли" в ловушку", — сказал президент на встрече с министром обороны.

И всё это ради политического информационного шума.

Авдеевка+Крынки=...

Нет никаких сомнений, что освобождение левобережных Крынок добавится к эффекту освобождения города Авдеевки под Донецком. Поскольку картинку этого плацдарма на левом берегу Днепра киевский режим постоянно "продавал" Западу. Зеленский бравировал тем, что несмотря на неудачный летний "контрнаступ", на Днепре якобы они доминируют и что-то ещё могут.

Но случилось то, что и должно случиться с армией националистов.

На этом негативном фоне Зеленский сегодня плюсанул и "зраду" с Харьковского направления. Он так и заявил, что ситуация "там опасная и тяжелая". Это не может не развивать пессимизм в отношении киевских властей. И это обязательно почувствуют граждане Украины. Со всеми вытекающими последствиями.

Пленные боевики ВСУ

Интересный момент и по поводу пленных.

"Если кто-то остался — не нужно плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен", — отметил президент России.

В последнее время очень много читаю о том, что слишком мягко мы к ним относимся. Но напомню, что Россия правовое государство. Мы выполняем различные международные конвенции. Кстати, этим мы отличаемся от террористического государства Украина, и тех же Соединенных Штатов, которые выдумывают свои правила, а потом свои же правила трактуют абсолютно конъюнктурно в той или иной ситуации.

Но наша страна даже во время Великой Отечественной войны придерживалась этих конвенций. И это несмотря на все зверства гитлеровских захватчиков в советских городах. И наша позиция в моральном плане отличается от вышеназванных стран.

Допускаю, что есть желание отомстить националистам, которые расстреливали беспомощных российских солдат в плену. Но самое главное в любой войне, это не перестать быть человеком. Иначе вдолгую война будет проиграна. И если Советский Союз, по сути, государство с подавляющим числом атеистов это понимал, то сегодня мы это понимаем и подавно.

Понятное дело, что и "профилакториев для пленных" всушников устраивать не надо. Не надо им вселять надежду, обещая, что вот скоро вас обменяют на российских бойцов. Все мы помним эти обмены, включая националистов ультраправых украинских батальонов. Поэтому надо чётко понимать, что это идеологический враг, и относиться к нему надо как к врагу, хоть и в придерживаясь конвенции о пленных военнослужащих.

Однако если будет доказано, что кто-то из этих пленных был виновен в военных преступлениях, их ни в коем случае нельзя таких менять. Их надо просто-напросто судить.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы авдеевка сергей шойгу владимир путин
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