ВСУ обвинили западные СМИ в российской пропаганде

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой резко раскритиковал публикацию американского издания New York Times о плене украинских солдат при отступлении из Авдеевки, передаёт РИА Новости.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic