Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В столкновении с локомотивом погибла пациентка скорой помощи, еще трое пострадали
Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской
Агитбригады "Русского Радио" привезли музыку и поддержку в военные госпитали Москвы
Mash сообщил, что в результате взрыва в Одессе подорвался один из лидеров "Правого сектора"*
Петросян с загипсованной рукой пошутил о своей травме
На Дону открылся завод по производству трансмиссий
Храм в Петрозаводске на грани разрушения из-за скольжения склона
Жаркое лето 2024 года может не наступить
Игорь Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев
ВСУ обвинили западные СМИ в российской пропаганде

В ВСУ статью New York Times об Авдеевке назвали российской пропагандой

Силовые структуры » Военные новости

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой резко раскритиковал публикацию американского издания New York Times о плене украинских солдат при отступлении из Авдеевки, передаёт РИА Новости.

В ВСУ статью New York Times об Авдеевке назвали российской пропагандой
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Пленные есть, но их количество ни в коем случае не исчисляется сотнями… Эти заявления российской пропаганды являются дезинформацией", — высказался он.

Северный пригород Донецка был превращён киевским режимом в укрепрайон, с которого десять лет обстреливались мирные жители Донецка. Подразделениями группировки войск "Центр" была освобождена территория глубиной 8,6 километра, общей площадью 31,75 квадратных километров, при этом враг потерял более 1,5 тысяч боевиков.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Последние материалы
Игорь Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев
Bloomberg: раскрыта тайная борьба за власть двух кланов Ротшильдов
Генсек НАТО Столтенберг признал, что ситуация на фронте для Украины сложная
Найдена самая дорогая квартира в аренду в Москве
Дмитрий Кулеба: ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки западного оружия
Российские туристы получили возможность сэкономить 30% на отпуске в Черногории
Инженеры из Германии и Австрии разработали метод строительства дорог на Луне
Психолог Кузина заявила, что "Синдром Плюшкина" можно побороть
Сорт томатом "Сто пудов"
Рафаэль Гросси: Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников