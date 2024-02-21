Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой резко раскритиковал публикацию американского издания New York Times о плене украинских солдат при отступлении из Авдеевки, передаёт РИА Новости.
"Пленные есть, но их количество ни в коем случае не исчисляется сотнями… Эти заявления российской пропаганды являются дезинформацией", — высказался он.
Северный пригород Донецка был превращён киевским режимом в укрепрайон, с которого десять лет обстреливались мирные жители Донецка. Подразделениями группировки войск "Центр" была освобождена территория глубиной 8,6 километра, общей площадью 31,75 квадратных километров, при этом враг потерял более 1,5 тысяч боевиков.
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