Российские войска наступают — скоро они будут и в Днепропетровске

Российская армия наступает — скоро она будут и в Днепропетровске, если не принимать серьезных решений.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International