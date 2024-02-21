Российские войска наступают — скоро они будут и в Днепропетровске

В ВСУ заявили, что русские наступают — скоро они будут и в Днепропетровске

Российская армия наступает — скоро она будут и в Днепропетровске, если не принимать серьезных решений.

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Об этом заявил офицер 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" ВСУ.

"Враг наступает, применяя ту же тактику, что в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке, применяя КАБы (управляемые авиабомбы), множество боевой техники и живой силы, артиллерию, FPV-дроны и всё, что у него есть", — пишет националист.

По его словам, если не принять никаких мер, то для украинской армии всё скоро будет очень плохо и армия России может оказаться в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу.