Запад дал чётко понять, что Украине надо будет делиться территорией с русскими

Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте

3:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Националистический киевский режим лихорадочно ищет средства для продолжения военных действий.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Запад всё?

Однако Запад уже чётко дал понять, что Украине надо будет готовиться к исходу с территорий, которые они пока занимают, но которые по итогам специальной военной операции перейдут к Российской Федерации.

В частности, накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала на брифинге, что Украине придётся сделать выбор и принять решение о том, какие города и посёлки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнёры могут продолжать поставлять боеприпасы.

А партнёры оказались под стать Соединенным Штатам. Франция пообещала предоставить Киеву 3 млрд евро, но никак не может найти, где их взять, поскольку у неё у самой ограниченный бюджет. Сокращение расходов привело к тому, что он официальный Париж не можешь найти эти деньги. То есть, получается, что в глаза Владимиру Зеленскому пообещали эти деньги, а как выключили телекамеры, ему сказали чтобы "извинял, денег нет".

Остается непонятным, зачем Эммануэль Макрон обещал эти деньги, если не может выполнить свое обещание. Хотя, что тут удивительного, на Западе практика обмана и вешания лапши на уши является обычным и даже порядочным делом.

Эхо Авдеевки

Нет сомнений, что сдача украинской армией Авдеевки сыграла свою роль. На этом негативном для Киева фоне, Запад начал задумываться, а стоит ли продолжать дальше спонсировать армию, которая обречена на поражение. В этом плане политическое значение Авдеевки важнее военной составляющей. Поскольку освобождение России Авдеевки несколько дней не сходило с заголовков передовиц западных средств массовой информации.

И на западе всё больше и больше заговорили о неспособности украинской армии противостоять русским. А что толку помогать Зеленскому, если он оказался неудачником?

Кстати, если обращаться всё к тем же западным СМИ, то в них очень много гневных комментариев. Тезис в них таков, что "на самом деле украинская армия могла обороняться, но предпочла сдать город, бросив технику и раненых". В частности, на Авдеевском коксохимическом заводе в подземельях и подвалах было обнаружено очень много боеприпасов и вооружения, которые лежали нетронутыми.

Весь это отрицательный политический эффект и для Зеленского, и для нового главкома ВСУ Александра Сырского будет неумолимо нарастать. И данный негативный политический эффект не может не оказывать влияния на решение западных партнёров Киева предоставлять ему деньги или вооружения.

Словом, доверие к Украине серьёзно подорвано.

Где деньги, Зин...

Что касается 50 млрд евро от Евросоюза. Да, их выделят. Однако их обставили немалым количеством условий, плюс растянули на несколько лет. Вот и выходит, что по тарелке размазали манную кашу, которая не будет заметна бедствующей стране, и ко всему прочему, из этих денег обязательно что-то будет украдено коррупционной властью Украины.

И американцы не торопятся предоставлять деньги Киеву. Тут вообще получается интересный круговорот. Киев говорит, что успехов нет из-за того что нет денег и боеприпасов, а США говорят, что не будет денег и боеприпасов, поскольку у ВСУ нет успехов.

Но все помнят, как летом Киеву давали много всего: и боеприпасов, и денег. Однако украинская армия в том контрнаступлении сделать ничего не смогла.

А для Запада остается один выход — склонять мир к воровству российских активов. Свои деньги давать очень не хочется, а сворованные российские не жалко…