Американские СМИ сообщают, что отступление ВСУ было "хаотичным и плохо спланированным", что противоречит словам командования

The Washington Post: ВС Украины понесли тяжелые потери при отходе из Авдеевки

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По информации, опубликованной в газете The Washington Post, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери при отступлении из города Авдеевка из-за хаотичности и неорганизованности отхода.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Один из командиров 53-й бригады ВСУ поделился своими впечатлениями с журналистами, отметив, что отступление, даже если и было запланировано, было выполнено крайне неудачно.

Еще один военнослужащий рассказал, что некоторым подразделениям приходилось занимать укрепленные позиции, которые были уничтожены.

"Ситуацию спасали не планомерно, а перебрасывая подразделения в случайном порядке. Они не смогли вовремя разжать "клещи", сформированные вокруг Авдеевки", — сказал он.

Напомним, что 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении города. В Минобороны подчеркнули, что информация о продвижении войск не разглашалась до момента окончательного поражения противника и освобождения города.