По информации, опубликованной в газете The Washington Post, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери при отступлении из города Авдеевка из-за хаотичности и неорганизованности отхода.
Один из командиров 53-й бригады ВСУ поделился своими впечатлениями с журналистами, отметив, что отступление, даже если и было запланировано, было выполнено крайне неудачно.
Еще один военнослужащий рассказал, что некоторым подразделениям приходилось занимать укрепленные позиции, которые были уничтожены.
"Ситуацию спасали не планомерно, а перебрасывая подразделения в случайном порядке. Они не смогли вовремя разжать "клещи", сформированные вокруг Авдеевки", — сказал он.
Напомним, что 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении города. В Минобороны подчеркнули, что информация о продвижении войск не разглашалась до момента окончательного поражения противника и освобождения города.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.