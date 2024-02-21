Журналисты американской газеты Washington Post раскрыли подробные обстоятельства отступления украинских войск из города Авдеевка в ДНР.
По их данным, ситуация в городе была крайне запутанной, приказы поступали противоречивые, что привело к хаотичному отступлению измученных бойцов 110-й бригады Вооруженных Сил Украины без предварительного согласования с командованием.
Один из участников событий поделился, что отступление из Авдеевки было организовано хаотично из-за истощения бойцов, которые находились на передовой без ротации.
По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, благодаря хорошей подготовке операции удалось взять Авдеевку с минимальными потерями. Он отметил, что подготовка началась задолго до начала операции, позволяя сконцентрировать достаточное количество сил вокруг города.
Потери украинских боевиков в боях за населенный пункт превысили 1,5 тысячи человек.
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