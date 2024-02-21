Солдаты ВСУ бежали из Авдеевки хаотично, а позиции стали оставлять ещё до того, как подразделениям был отдан приказ покинуть город

Washington Post: солдаты 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования

Журналисты американской газеты Washington Post раскрыли подробные обстоятельства отступления украинских войск из города Авдеевка в ДНР.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

По их данным, ситуация в городе была крайне запутанной, приказы поступали противоречивые, что привело к хаотичному отступлению измученных бойцов 110-й бригады Вооруженных Сил Украины без предварительного согласования с командованием.

Один из участников событий поделился, что отступление из Авдеевки было организовано хаотично из-за истощения бойцов, которые находились на передовой без ротации.

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, благодаря хорошей подготовке операции удалось взять Авдеевку с минимальными потерями. Он отметил, что подготовка началась задолго до начала операции, позволяя сконцентрировать достаточное количество сил вокруг города.

Потери украинских боевиков в боях за населенный пункт превысили 1,5 тысячи человек.