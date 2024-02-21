Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киеву

Немецкий политик Грегор Гизи предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

Немецкий политик Грегор Гизи высказал предложение о временном перемирии на Украине в обмен на приостановку поставок оружия в страну.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В ходе участия в ток-шоу, организованном изданием Spiegel, Гизи заявил, что стороны могли бы договориться о 48-часовом прекращении огня при условии, что поставки вооружений временно приостановятся.

Политик предложил, что если Россия согласится на такие условия, то это может стать отправной точкой для начала мирных переговоров. Однако, в случае отказа России от предложения, поставки оружия в Украину должны продолжиться.

Начало специальной военной операции в Украине 24 февраля 2022 года вызвало большое волнение как в России, так и по всему миру. В ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о помощи в защите их населения от украинского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.