Немецкий политик Грегор Гизи высказал предложение о временном перемирии на Украине в обмен на приостановку поставок оружия в страну.
В ходе участия в ток-шоу, организованном изданием Spiegel, Гизи заявил, что стороны могли бы договориться о 48-часовом прекращении огня при условии, что поставки вооружений временно приостановятся.
Политик предложил, что если Россия согласится на такие условия, то это может стать отправной точкой для начала мирных переговоров. Однако, в случае отказа России от предложения, поставки оружия в Украину должны продолжиться.
Начало специальной военной операции в Украине 24 февраля 2022 года вызвало большое волнение как в России, так и по всему миру. В ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о помощи в защите их населения от украинского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.