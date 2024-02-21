Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС РФ подбили три немецких танка "Леопард" ВСУ под Донецком
Выбор тяпки: краткое руководство
L’Opinion: Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины
Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
Связист ВС РФ Назаров под огнём ВСУ установил дополнительные ретрансляторы
На Кубани ищут инвесторов для развития проекта Новая Анапа
Владимир Путин поддержал идею экс-футболиста Аршавина создать российский футбольный симулятор
Шесть проверенных средств для ухода за жирной кожей
Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киеву

Немецкий политик Грегор Гизи предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

Силовые структуры » Военные новости

Немецкий политик Грегор Гизи высказал предложение о временном перемирии на Украине в обмен на приостановку поставок оружия в страну.

Немецкий политик Грегор Гизи предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В ходе участия в ток-шоу, организованном изданием Spiegel, Гизи заявил, что стороны могли бы договориться о 48-часовом прекращении огня при условии, что поставки вооружений временно приостановятся.

Политик предложил, что если Россия согласится на такие условия, то это может стать отправной точкой для начала мирных переговоров. Однако, в случае отказа России от предложения, поставки оружия в Украину должны продолжиться.

Начало специальной военной операции в Украине 24 февраля 2022 года вызвало большое волнение как в России, так и по всему миру. В ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о помощи в защите их населения от украинского режима, президент России Владимир Путин принял решение о начале СВО.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве

Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.

Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
Связист ВС РФ Назаров под огнём ВСУ установил дополнительные ретрансляторы
На Кубани ищут инвесторов для развития проекта Новая Анапа
Владимир Путин поддержал идею экс-футболиста Аршавина создать российский футбольный симулятор
Шесть проверенных средств для ухода за жирной кожей
Анастасия Волочкова ответила хейтерам: не стоит изливать желчь и злобу
Washington Post: солдаты 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования
Как разморозить лобовое стекло авто: три лучших способа
Ученый Баньковская назвала ТОП-3 продуктов с витамином А, чтобы не болеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников