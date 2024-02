Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киеву

