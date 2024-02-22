Улики, найденные после освобождения Авдеевки подтвердили участие в ВСУ наемников из США, Канады и ЕС

Минобороны сообщило, что множество улик, найденных российскими военными в освобожденной Авдеевке, подтверждают факт непосредственного участия наемников из США, Канады и стран Европы в боевых действиях на стороне Украины.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.
Техника и вооружение, которые были обнаружены спрятанными среди жилых застроек, тоже, в основном, были иностранного происхождения, рассказали бойцы.
Ранее сообщалось, что при зачистке города были найдены тела военнослужащих ВСУ с польскими и американскими шевронами на форме.
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