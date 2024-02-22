Улики, найденные после освобождения Авдеевки подтвердили участие в ВСУ наемников из США, Канады и ЕС

Оставленные ВСУ в Авдеевке улики доказывают наличие наемников из США, Канады и ЕС

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Минобороны сообщило, что множество улик, найденных российскими военными в освобожденной Авдеевке, подтверждают факт непосредственного участия наемников из США, Канады и стран Европы в боевых действиях на стороне Украины.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

"Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.

Техника и вооружение, которые были обнаружены спрятанными среди жилых застроек, тоже, в основном, были иностранного происхождения, рассказали бойцы.

Ранее сообщалось, что при зачистке города были найдены тела военнослужащих ВСУ с польскими и американскими шевронами на форме.