Каковы перспективы создания предложенной единой армии Европы?

Политолог Ищенко рассказал, что для европейской армии не найдётся солдат

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Европе начались движения по укреплению своей обороноспособности отдельно от НАТО.

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Но европейские лидеры не скрывают, что это связано с высокой вероятностью возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

"Проблема Европы в том, что она уже давно ни вся вместе, ни каждое государство в отдельности, серьёзную военную силу не представляет. Экономическое же её состояние таково, что в ближайшее десятилетие эффективная европейская армия не может быть создана просто технически, даже если для неё удастся найти солдат, что также является проблемой", — отметил обозреватель в беседе с изданием "Военное дело".

А солдат они не найдут, поскольку сами европейцы не желают идти служить, а прибывшие в Европу мигранты никогда и не думали этим заниматься, подытожил Ищенко.