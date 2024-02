Киев хочет удержать Работино, несмотря на потери в ВСУ

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины отправляют в Работино всю имеющуюся живую силу, чтобы удержать его, пишет "РИА Новости".

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0