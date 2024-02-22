Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южноафриканские ученые обнаружили, что уже 70 тысяч лет назад люди носили обувь
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
В Херсонской области ВСУ атаковали пассажирский автобус FPV-дроном
Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении"
Валерий Меладзе впервые в жизни станет дедушкой
Почему собаки прыгают и виляют хвостом: разбираемся с необычным поведением
Премьера "комедии с доставкой на дом" назначена на 11 марта в онлайн-кинотеатре KION
Медведев: доллару нужна альтернатива
Приморье приняло почти 130 тысяч туристов из Китая в 2023 году
Киев хочет удержать Работино, несмотря на потери в ВСУ

Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы

Силовые структуры » Военные новости

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины отправляют в Работино всю имеющуюся живую силу, чтобы удержать его, пишет "РИА Новости".

Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Это село, находящееся в Запорожской области, имеет символическое значение для Украины. По словам Рогова, самые тяжелые боевые действия сейчас происходят именно на ореховском участке.

"Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области", - сказал Рогов.

Отмечается, что ожесточенные бои идут у села Работино с прошлого года. Это связано прежде всего с тем, что туда украинское командование отправило бойцов из стратегического резерва, которые проходили западную подготовку.

Сейчас российские десантники стараются выбить ВСУ из Запорожского направления.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Иран поставляет ракеты в Россию для их тестирования и усовершенствования Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении"
Валерий Меладзе впервые в жизни станет дедушкой
Почему собаки прыгают и виляют хвостом: разбираемся с необычным поведением
Премьера "комедии с доставкой на дом" назначена на 11 марта в онлайн-кинотеатре KION
Медведев: доллару нужна альтернатива
Приморье приняло почти 130 тысяч туристов из Китая в 2023 году
Госдума планирует предоставить дома многодетным семьям
Япония остановила экспорт фрезерных и токарных станков с ЧПУ в Россию
Морковные котлеты на пару: нужная консистенция достигается благодаря манке
Юрий Лоза считает, что артистам опасно выступать в зоне СВО из-за дронов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников