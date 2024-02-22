Киев хочет удержать Работино, несмотря на потери в ВСУ

Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины отправляют в Работино всю имеющуюся живую силу, чтобы удержать его, пишет "РИА Новости".

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Это село, находящееся в Запорожской области, имеет символическое значение для Украины. По словам Рогова, самые тяжелые боевые действия сейчас происходят именно на ореховском участке.

"Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области", - сказал Рогов.

Отмечается, что ожесточенные бои идут у села Работино с прошлого года. Это связано прежде всего с тем, что туда украинское командование отправило бойцов из стратегического резерва, которые проходили западную подготовку.

Сейчас российские десантники стараются выбить ВСУ из Запорожского направления.