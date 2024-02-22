Использовать как "мясо": командир ТрО готовит пенсионеров к обороне Харькова в первом эшелоне

Использовать как щит: к обороне Харькова в первом эшелоне готовят пенсионеров

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир украинской 113-й бригады теробороны имеет задачу: сдерживать армию России в случае её наступления на Харьков. Фото: РИА Новости by Андрей Стенин

Он уверен, что силами соединения не справиться — не хватит личного состава.

В связи с этим националист нашёл "оригинальный" выход: к обороне города подготовить пенсионеров, чтобы использовать их в качестве щита. Комбриг понимает, что армия РФ не будет целенаправленно бить по старикам, а значит, ими можно прикрываться.

В одной из школ Харькова уже прошло первое занятие, затем старики выехали на спецполигон. По замыслу, пока пенсионеры будут собой сдерживать русских, тероборона отойдёт на более выгодные позиции и подготовит себе позиции.

Судьба стариков ему безразлична: их будут использовать как "расходный материал", пишет Telegram-канал "Синяя Z Борода".